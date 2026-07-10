그룹 NCT 재현 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 재현이 새 싱글 '99 Degrees'를 10일 오후 6시 공개한다.'99 Degrees'는 각종 글로벌 음원 플랫폼을 통해 발매될 예정이고, 뮤직비디오도 SMTOWN 유튜브 채널에서 함께 공개된다.'99 Degrees'는 피아노 선율로 시작해 점차 악기 구성이 더해지는 발라드 곡이다. 후반부에는 재현의 보컬만 남는 구성으로 마무리된다. 재현이 작사와 작곡에 참여했으며, 100도가 아닌 99도를 소재로 완벽하지 않기에 오히려 더 온전한 사랑을 발견할 수 있다는 메시지를 담았다.뮤직비디오는 재현이 극장과 작업실 등 과거의 기억이 남아 있는 공간을 다시 찾는 이야기를 그린다. 지나온 시간을 돌아보며 완벽해야 한다는 생각을 내려놓고, 있는 그대로의 자신을 받아들이는 과정을 담아냈다.재현은 소속사 SM엔터테인먼트를 통해 "'99 Degrees'를 드디어 들려드릴 수 있게 돼 기쁘다"며 "불완전함 속에서 비로소 마주하게 되는 가장 완전한 의미를 함께 느껴주셨으면 좋겠다"고 말했다.이어 "시즈니와 이 음악을 듣는 모든 분들에게 작은 위로가 전해졌으면 좋겠고, 모두 건강하고 행복한 여름을 보내시길 바란다"고 덧붙였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr