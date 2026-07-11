넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 신현우가 배우 활동에 본격적으로 나선다./사진=유튜브 '홍석천의 보석함' 캡처

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 신현우가 배우 활동에 본격적으로 나선다./사진=유튜브 '홍석천의 보석함' 캡처

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연자 신현우가 배우 활동에 본격적으로 나선다. 최근 배우 소속사와 전속계약을 체결한 데 이어 롤모델로 이병헌을 꼽으며 연기에 대한 목표를 밝혔다.신현우는 지난 9일 공개된 예능 콘텐츠 '홍석천의 보석함' 코너 '홍석천의 유익함'에 출연해 배우를 향한 목표와 근황을 전했다. 그는 지난 3월 엔터테인먼트사 토탈셋과 전속계약을 체결하며 본격적인 연기 활동에 나섰다.'솔로지옥5'를 통해 얼굴을 알린 신현우는 최근 연기 수업받으며 배우 데뷔를 준비 중이라고 밝혔다. 이를 들은 홍석천은 "운동선수만 하기에는 너무나 아까운 비주얼이다. 예능보다 연기를 했을 때 더 성장할 수 있을 것 같다. 신현우는 사람을 끌어당기는 매력을 충분히 지닌 친구"라며 응원을 보냈다.운동선수 출신인 신현우는 연기와 운동의 차이에 대한 생각도 전했다. 그는 "방송과 운동은 몸으로 이야기를 표현하고 상황에 맞는 유연함이 필요하다는 점에서 비슷하다. 하지만 운동이 감정을 배제하고 연습한 대로 철저히 수행하는 과정이라면 연기는 풍부한 감정을 사용해 시청자들의 공감을 불러일으켜야 한다는 점에서 더 어렵게 느껴진다"고 말했다.롤모델로는 배우 이병헌을 꼽았다. 신현우는 "'공동경비구역 JSA'나 '광해, 왕이 된 남자' 같은 명작들을 찾아보며 디테일한 연기를 배우고 연습하고 있다. 초반에는 유명 작품의 독백 위주로 연습했다면 이제는 창작 연기도 해보고 있다. 학원 동료들과 함께 형사물이나 누아르 같은 다채로운 장르를 연구하며 스펙트럼을 넓히는 중이다"라고 설명했다.이어 "지금 하는 것처럼 목표를 향해 꾸준히 도전하고자 한다. 어느 환경에 있더라도 늘 배운다는 자세로 주어진 상황에 감사하고 맞춰나가겠다. 배우라는 최종 목표에 도달할 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"며 포부를 밝혔다.신현우의 배우 활동 소식이 전해진 가운데 '솔로지옥5' 출연자들의 행보에도 관심이 쏠리고 있다. 같은 프로그램에 출연한 조이건 역시 지난 9일 숏폼 드라마 '럭키 호러 라이브 쇼' 주연으로 캐스팅됐다는 소식을 알렸다.현재까지 '솔로지옥5'에서 공식적으로 성사된 커플은 없는 상황이다. 출연자들의 연예계 진출 소식이 잇따르면서 일각에서는 프로그램의 진정성을 둘러싼 아쉬운 반응도 나오고 있다. 일부 누리꾼은 "진정한 사랑을 찾았다고 하기엔 현실 커플이 없고, 인플루언서나 배우로 활동하는 출연자가 대다수"라는 의견을 내놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr