고우림이 소품을 활용해 포즈를 취하고 있다. / 사진=고우림 SNS

그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 귀여운 근황을 전했다.고우림은 지난 9일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고우림이 한 카페에 방문해 세팅된 곰인형들을 활용해 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 해당 게시물에는 아내이자 피겨여왕 김연아가 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.한편 고우림은 5살 연상인 김연아와 2022년 백년가약을 맺었다. 고우림은 서울대학교 음악대학에서 성악을 전공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr