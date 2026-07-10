배우 박은빈과 옹성우가 '오싹한 연애'에서 친구와 경쟁자를 오가는 미묘한 관계를 그린다./사진제공=tvN

배우 박은빈과 옹성우가 '오싹한 연애'에서 친구와 경쟁자를 오가는 미묘한 관계를 그린다./사진제공=tvN

배우 박은빈과 옹성우가 '오싹한 연애'에서 친구와 경쟁자를 오가는 미묘한 관계를 그린다. 최근 워너원 재결합으로 화제를 모은 옹성우는 전역 후 첫 정극으로 시청자들과 만난다.18일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린 작품이다.극 중 천여리(박은빈 분)는 국내 최고 럭셔리 호텔 대표이자 호텔&리조트 그룹의 상속녀다. 부와 명예, 미모를 모두 갖췄지만 남들이 보지 못하는 귀신을 보고 들을 수 있으며, 자신과 손이 닿는 사람까지 귀신을 보게 만드는 특별한 능력 때문에 사람들과 거리를 두고 살아간다.CL 호텔&리조트 그룹의 후계자이자 CL 레이먼드 호텔 대표 강민환(옹성우 분) 역시 누구에게도 말하지 못한 비밀을 지닌 인물이다. 부모와 회사로부터 인정받겠다는 목표, 원하는 것은 반드시 손에 넣고야 마는 욕망을 젠틀한 미소 뒤에 감추고 있다.재벌가 상속자이자 각자의 비밀을 안고 살아가는 천여리와 강민환은 오래전부터 알고 지낸 친구 사이다. 그러나 강민환이 천여리에게 친구 이상의 감정을 품게 되면서 두 사람의 관계에도 변화가 찾아온다.반면 천여리는 자신에게 내려진 저주로부터 친구를 지키기 위해 레이나 호텔 대표로서 공과 사를 철저히 구분하며 강민환과 거리를 두려 한다. 우정과 사랑, 비즈니스가 얽히며 두 사람이 어떤 선택을 하게 될지 관심이 쏠린다.스틸에는 친구이자 경쟁 업체 대표로 다시 마주한 천여리와 강민환의 달라진 분위기가 담겼다. 강민환은 오랜만에 재회한 천여리를 향해 환한 미소를 짓지만, 천여리는 어딘가 어색한 표정으로 일정한 거리를 유지한다.각 호텔의 대표로 마주한 순간에는 분위기가 달라진다. 천여리 앞에서 다정했던 강민환은 미소를 거둔 채 서늘한 눈빛을 보내고 있어 두 사람 사이에 어떤 사연이 있는지 궁금증을 자아낸다.제작진은 "넘어설 수 없는 선이 존재하는 천여리와 강민환의 미묘한 관계는 천여리, 마강욱의 로맨스와는 또 다른 재미를 선사할 예정"이라며 "친구를 위해 멀어짐을 택한 천여리와 그 결심을 무너뜨리고 싶은 강민환의 진심은 무엇일지 주목해서 봐주시면 좋겠다"고 전했다.이번 작품은 박은빈의 차기작인 동시에 옹성우의 전역 후 첫 정극이라는 점에서도 관심을 끈다. 옹성우는 2024년 10월 육군 현역 복무를 마쳤으며, 이후 단막극 '러브 : 트랙 - 첫사랑은 줄이어폰'과 '월간남친'에 특별출연했다. 정식 드라마 출연은 이번이 처음이다.최근 워너원은 데뷔 9년 만에 재결합하며 화제를 모았다. 재결합 이후 박지훈이 배우 활동에 속도를 낸 데 이어 옹성우도 '오싹한 연애'로 복귀하면서 워너원 출신 배우들의 행보에 관심이 쏠린다.'오싹한 연애'는 18일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr