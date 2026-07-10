소지섭이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'김부장' 소지섭이 빗속 사투를 벌인다. / 사진제공=SBS

배우 소지섭의 주연작 '김부장'이 최고 시청률 21.6%를 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 시청률 25% 돌파를 눈앞에 둔 가운데 이번 주에도 자체 최고 기록을 새로 쓸 수 있을지 관심이 쏠린다.10일 방송되는 SBS 금토드라마 '김부장' 5회에서는 김부장(소지섭 분)이 폭우가 쏟아지는 명포항에서 딸 민지(서수민 분)를 찾아 나서는 모습이 그려진다. 검은 슈트 차림에 핏자국이 묻은 얼굴로 거센 비를 맞으며 홀로 선 김부장의 모습은 절박한 심정을 짐작게 한다. 여기에 빨간 컨테이너 앞에 무릎을 꿇은 채 고군분투하는 장면까지 공개되며 그가 마주한 상황에 궁금증을 더한다.딸을 잃을지도 모른다는 불안에 휩싸인 김부장은 민지를 찾기 위해 필사적으로 움직인다. 폭우와 어둠이 뒤덮인 명포항에서 그가 그토록 애타게 찾던 딸과 다시 만날 수 있을지 관심이 쏠린다.소지섭은 폭우를 맞으며 진행된 촬영에서도 감정선을 놓치지 않기 위해 집중력을 발휘했다는 후문이다. 그는 딸을 구하기 위해 나선 아버지의 절박함과 극한 상황에 내몰린 인물의 변화를 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다고.제작진은 "이 장면은 민지의 생사를 알지 못하는 김부장이 자신이 늦었을지도 모른다는 두려움을 안고 빗속을 헤매는, 감정의 밀도가 높은 장면"이라며 "소지섭은 빗속을 걷고 뛰고 쓰러지면서도 딸에 대한 감정까지 담아내는 연기를 온몸으로 표현하는 투혼을 발휘했다"고 전했다.'김부장' 5회는 이날 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr