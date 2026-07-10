이경규가 고태용 디자이너에게 옷을 선물 받는다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

이경규가 고태용 디자이너에게 옷을 선물 받는다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

예능인 이경규가 디자이너 고태용에게 세상에 단 한 벌뿐인 특별 제작 티셔츠를 선물 받는다. 고태용은 "어렸을 때부터 이경규 선배가 뮤즈였다"고 밝히며 이경규를 위한 맞춤형 '개티'를 준비한다. 티셔츠를 받아든 이경규는 박명수가 옷에 손을 대려 하자 "만지지 마! 내 거야!"라고 외치며 애정을 드러낸다.오는 12일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 이경규가 새 보스로 출연한다. 이날 방송에는 디자이너 고태용도 함께해 이경규와 첫 만남을 갖는다.고태용은 뉴욕, 파리, 밀라노 패션쇼에서 컬렉션을 선보인 디자이너다. 반려견을 모티브로 한 '개티'를 선보여 이름을 알리기도 했다.스튜디오에서 이경규를 만난 고태용은 "이경규 선배님은 어렸을 때부터 제 뮤즈였다"며 "독설과 리더십에서 많은 영감을 받았다"고 말한다. 이경규 위해 전 세계 단 한 벌뿐인 티셔츠를 제작한 것. 고태용은 반려견을 모티브로 제작한 와펜을 더한 맞춤형 티셔츠를 선물한다.티셔츠를 받아든 이경규는 만족스러운 표정을 감추지 못한다. 박명수가 옷을 만지려 하자 "만지지 마! 내 거야!"라고 말하며 티셔츠를 곱게 접어 챙기는 모습으로 웃음을 안긴다.고태용은 모델 정혁과 함께 서울 동묘를 찾아 빈티지 패션 아이템을 둘러본다. 정혁은 1000원짜리 셔츠를 고르고, 고태용은 명품 코트를 발견하는 등 각자의 안목을 발휘한다. 이어 두 사람은 동묘 골목에서 즉석 패션쇼를 펼치며 색다른 볼거리를 선사할 예정이다.이경규를 위한 특별 제작 '개티'와 고태용, 정혁의 동묘 패션 투어는 오는 12일 오후 4시 40분 방송되는 '사당귀'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr