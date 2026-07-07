신구 / 사진 = 짠한형 신동엽 유튜브 채널

배우 신구(91)가 고령의 나이에도 남다른 주류 사랑을 자랑했다.6일 공개된 웹 예능 '짠한형 신동엽'에는 연극 '베니스의 상인' 배우 신구, 조달환, 이상윤이 게스트로 출연하는 다음 에피소드의 일부가 선공개됐다. 이날 코미디언 신동엽은 최고령 게스트인 신구를 정중히 맞이하며 연세를 물었고 "작년에 구순잔치 하셨다"는 조달환의 답변에 감탄을 금치 못했다.신구는 "어느새 나이를 그렇게 먹었다"면서도 "술 마시는 분들은 즐겁게 마셔야 한다. 공짜 술이 맛있다"며 화려한 입담을 선보였다. 그는 "선생님, 술 한 잔 하는 게 제일 좋으시죠?"라는 조달환의 질문에 "그건 중요하지 않다. 술집 문 열고 들어갈 때가 제일 행복하다"고 답해 남다른 주류 사랑을 자랑했다.앞서 신구는 2022년 연극 공연 중 건강이 급격히 악화돼 응급실을 찾았으며 심부전증 진단을 받은 바 있다. 당시 그는 맥박을 실시간으로 감지해 정상 박동을 돕는 인공심장 박동기 삽입술을 받은 바 있다.한편, 신구는 1936년생으로 올해 91세다. 국내 최고령 배우로 알려진 그는 오는 11일 동명의 셰익스피어 희극 '베니스의 상인'에서 공작 역으로 열연을 펼칠 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr