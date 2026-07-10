김지민이 차별 대우를 당했다고 밝혔다./사진제공=SBS Plus

김지민이 차별 대우를 당했다고 밝혔다./사진제공=SBS Plus

김준호의 아내이자 개그우먼 김지민이 어린 시절 가슴에 남은 차별 기억을 털어놓는다.오는 11일 오전 10시 방송되는 SBS Plus 예능 '이호선의 사이다' 28회에서는 ‘혐오를 부르는 차별’을 주제로, 일상 속 차별이 남긴 혐오와 상처, 이를 극복하는 현실적인 해법을 함께 나눈다.이날 김지민은 “교수님은 살면서 차별받아 보신 적 있느냐”라고 묻는다. 이호선은 기다렸다는 듯 자세까지 고쳐 앉으며 “왜 없겠냐. 우리 엄마가 말이다, 할 말이 정말 많다”라고 말문을 연다.이호선은 “오빠가 있는데 몸이 약했다. 반대로 나는 몸이 너무 좋았다”라며 “어려웠던 시절에는 냉장고가 없는 집이 많았고, 우리 집도 마찬가지였다”라고 회상한다. 어느 날 냉장고를 산 옆집에서 한여름에 시원하게 먹으라고 얼음을 건네줬는데, 엄마가 오빠 오면 주겠다며 장롱 위에 올려놨다는 것. 이호선은 “나중에 보니 거품이 부글부글 생겼더라. 너무 억울해서 그 거품 난 물을 내가 다 마셨는데 결국 배탈이 났다”고 말한다.김지민도 “우리 집은 막내가 아들이다 보니 내가 받던 예쁨을 막내 남동생이 다 가져갔다”고 밝힌다. 이어 노인정에서 새우과자 같은 걸 휴지에 싸서 가져오신 할머니가 남동생에게 주겠다고 하며 자신에게는 주지 않았다며 “그게 그렇게 섭섭했다”고 어린 시절 서운했던 기억을 솔직하게 털어놓는다.제작진은 “두 사람이 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 차별받은 기억을 유쾌하지만 진솔하게 풀어낸다”라며 “웃으며 공감하다 보면 가족 안에서 무심코 했던 말과 행동을 다시 한번 돌아보게 될 의미 있는 시간이 될 것”이라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr