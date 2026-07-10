그룹 있지 멤버 유나가 '최애의 사원'에 출연한다. / 사진 제공=tvN

그룹 있지 멤버 유나는 극 중 윤초이 역을 맡았다. / 사진 제공=tvN

그룹 ITZY 멤버 유나가 두 번째 연기 도전에 나선다.10일 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 유나의 스틸컷을 공개했다. '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 돼버린 신입사원의 오피스 성장 로맨스를 그린다.유나는 극 중 데뷔와 동시에 라이징 스타로 떠오른 배우 윤초이 역을 맡았다. 윤초이는 남다름(김혜준 분)의 최애인 이찬(차우민 분)과 로맨스 작품에서 상대 배우로 호흡을 맞추며 뜨거운 사랑을 받은 인물이다.공개된 사진에는 윤초이의 일상이 담겼다. 작품 홍보를 위해 공식 석상에 나서고, 대본을 읽으며 캐릭터를 분석하는 순간에도 눈부신 비주얼을 자랑한다. 모두의 심장을 뛰게 하는 천상 배우 윤초이가 이찬의 마음까지 사로잡을 수 있을지 관심이 쏠린다.유나는 2019년 JYP엔터테인먼트의 그룹 ITZY로 데뷔했다. 올해 '언더커버 미쓰홍'으로 연기에 첫발을 내디딘 그는 '최애의 사원'과 첫 주연작 '담을 넘지 마시오'까지 잇달아 출연을 확정하며 배우 데뷔 1년 만에 세 작품에 참여하게 됐다.'최애의 사원'은 오는 8월 3일 오후 8시 45분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr