홍진경이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

넷플릭스 예능 '도라이버 시즌5- 더 게임 오브 데스' 7회의 드레스 코드는 '교도소 패션왕'으로, 멤버들의 교도소 패션과 함께 '수감 게임'이 시작된다. / 사진 제공=넷플릭스 '도라이버'

홍진경이 '빠삐용'으로 변신한다.오는 11일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌5- 더 게임 오브 데스' 7회의 드레스 코드는 '교도소 패션왕'으로, 멤버들의 교도소 패션과 함께 '수감 게임'이 시작된다.특히 분장 소화력 랭킹 1위인 홍진경의 화려한 등장에 김숙은 "'태양의 서커스'에서 본 것 같은데"라며 웃는다. 가로 줄무늬 죄수복에 목도리도마뱀을 떠올리게 하는 러플 장식과 빨간 리본으로 한번 보면 잊을 수 없는 비주얼을 완성한다. 홍진경은 "내 죄는 풍기문란죄"라며 인기인의 비애를 밝혀 멤버들을 어리둥절하게 만든다. 홍진경이 "거리를 걷는 날 본다고 자동차들이 사고가 나고"라고 너스레를 떨자 막내 우영은 "무단횡단한거 아니예요?"라고 홍진경의 죄목을 즉각 수정하며 잡도리를 시작한다.그런가 하면, 홍진경의 죄목을 수정해준 막내 우영은 '죄 많은 남자'에 등극한다. 그는 "내 멋지죄", "니 신나죄", "내 죽이죄", "내 귀엽죄", "나 잘났죄"까지 포즈로 자신의 죄명을 셀프 인증해 누나, 형들을 미소 짓게 만든다.한편, '도라이버 – 더 게임 오브 데스'는 넷플릭스를 통해 매주 토요일 오전 11시에 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr