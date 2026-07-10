최홍만이 대식가 쯔양을 위한 든든한 '어미새'로 나선다./사진제공=ENA

최홍만이 대식가 쯔양을 위한 든든한 '어미새'로 나선다./사진제공=ENA

최홍만이 대식가 쯔양을 위한 든든한 '어미새'로 나선다. 제주 현지인답게 식당 안내부터 이동 중 간식까지 세심하게 챙기며 색다른 케미를 선보인다.11일 방송되는 ENA '쯔양몇끼' 7회 선공개 영상에서는 최홍만의 에스코트 속에 제주 고기국수 맛집을 찾은 쯔양의 먹방이 공개된다. 두 사람은 식사를 마친 뒤 이동하는 순간에도 먹방을 이어가며 남다른 호흡을 보여준다.이날 아침 첫 끼로 고기국수 집을 찾은 최홍만은 "나도 첫 끼다. 운동 전후로 요새는 하루 여섯 끼 정도 먹는데, 옛날에는 없어서 못 먹을 정도로 하루 열 끼 이상 먹었다"고 말하며 '원조 대식가'다운 면모를 보였다.식사가 시작되자 최홍만은 쯔양을 향한 '어미새' 모드를 가동했다. 쯔양이 천혜향 주스에 관심을 보이자 거대한 체격으로 냉장고에서 주스를 한 번에 세 개씩 꺼내 건넸다. 놀란 쯔양에게 그는 "내가 다 할 테니까 가만히 있어. 움직이지 마"라고 말했고, 쯔양은 "안 움직이겠다"며 순순히 응해 웃음을 안겼다.최홍만의 세심한 배려는 식사 내내 이어졌다. 100% 순수 보리밥을 맛있게 먹는 쯔양을 위해 밥이 떨어질 때마다 즉석에서 추가 주문에 나섰고, 두툼한 흑돼지 육전은 한입 크기에 맞춰 직접 썰어주며 "많이 먹어라"라고 챙겼다. 쯔양 역시 진한 고기국수 국물까지 남김없이 비우며 만족감을 보였다.'어미새' 최홍만의 진가는 식사를 마친 뒤 이동하는 순간에도 이어졌다. 그는 차에 오르자마자 귀여운 핑크색 가방을 열며 "이제 간식 먹여야 해"라고 말한 뒤 쯔양이 좋아하는 간식을 하나씩 꺼내 건넸다.운전하는 쯔양 옆에서 최홍만은 "우리 쯔양이 먹는 흐름이 멈추면 안 돼요. 편하게 먹어, 흘려도 돼"라며 계속해서 간식을 챙겼다. 쯔양은 "원래 이동하는 동안 배가 다 꺼지는데 (계속 먹을 수 있어서) 너무 행복하다"며 고마운 마음을 전했다.쯔양의 신체 프로필은 키 161cm, 몸무게 45kg으로 알려졌으며, 최홍만의 신장은 217cm로 두 사람의 큰 체격 차이도 눈길을 끈다.거대한 '어미새' 최홍만의 보필 속에 펼쳐지는 쯔양의 제주 먹방은 11일 오후 7시 50분 방송에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr