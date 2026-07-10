배우 이동건이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 이동건이 틱톡 라이브 방송을 통해 근황을 전했다. / 사진=SNS

배우 이동건이 틱톡 라이브 방송을 통해 근황을 전했다.배우 이동건은 지난 8일과 9일 자신의 공식 틱톡 계정을 통해 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다.이날 이동건은 팬들이 보내는 후원과 팬클럽 가입을 실시간으로 확인하며 "후원 감사합니다", "팬클럽 가입해 주세요", "팬클럽 가입 감사합니다"라고 연이어 인사했다. 이어 "시간 날 때 방송 놀러 와라"며 팬들에게 친근하게 말을 건네는 등 평소 과묵한 이미지와는 다른 모습을 보였다.또 "오늘 아버지와 밥을 먹었다. 뿌듯한 하루였다"며 소소한 일상을 전하기도 했다. 라이브 내내 팬들의 질문에 웃으며 답하는 모습에 "생각보다 말을 많이 한다", "배우보다 크리에이터 같다"는 반응도 이어졌다.이동건은 제주 카페 운영 근황도 직접 공개했다. 그는 "최근 제주도 카페 영업을 중단했다"며 "서울 영업을 준비 중"이라고 밝혔다. 앞서 이동건이 운영하는 제주 카페는 지난 6일 공식 SNS를 통해 "7월 9일부터 재정비의 시간을 갖게 됐다"며 휴업 소식을 알린 바 있다.이동건은 지난 5월 틱톡 라이브를 시작한 이유에 대해서도 "한국뿐 아니라 해외 팬들과도 실시간으로 만날 수 있는 좋은 기회인 것 같아 용기를 냈다"고 밝힌 바 있다.한편 이동건은 오는 7월 첫 방송되는 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에 MC로 합류해 시청자들과 만날 예정이다. 2017년 배우 조윤희와 결혼해 딸을 얻은 그는 2020년 이혼했으며, 현재 딸은 조윤희가 양육하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr