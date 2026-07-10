KCM의 첫째 딸과 아내가 데이트를 인증하고 있다. / 사진=방예원 씨 SNS

KCM의 첫째 딸과 아내가 데이트를 인증하고 있다. / 사진=방예원 씨 SNS

가수 KCM의 아내가 딸과의 데이트를 인증하며 우월한 미모를 뽐냈다.방예원 씨는 지난 9일 자신의 인스타그램에 "오늘은 첫째 딸과 단둘이 장을 보러 다녀왔어요~!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 방예원 씨가 첫째 딸과 대형 마트를 방문한 모습. 방예원 씨는 "오랜만에 둘만의 시간을 보내니 이런저런 이야기도 나누고, 함께 웃으며 걷는 그 시간이 참 소중하게 느껴지네요"라며 소소한 행복이 가져다주는 기쁨을 전했다.특히 두 사람이 단란하게 다양한 포즈를 취하고 있는 사진들이 눈길을 끌었다. 이를 본 누리꾼들은 "두 사람 서로 친구인 줄 ", "엄마가 아니라 언니 아니에요?" 등 방예원 씨의 동안 외모를 극찬하는 댓글들을 남겼다.한편 1991년생인 방예원 씨는 1982년생 KCM과 2022년 혼인신고를 하면서 법적 부부가 됐다. KCM은 지난해 두 딸의 아빠라는 사실을 13년 만에 고백했으며, 같은해 12월 득남해 삼남매 아빠가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr