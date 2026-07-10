'하트시그널' 출신 김지영이 임신 막바지 근황을 알렸다.
김지영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "와, 저 70kg 찍었어요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 김지영이 필라테스 탈의실에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 김지영은 "거울이 날씬해 보인다. 실제로는 3배 되는 것 같다"라며 커진 자신의 몸집에 대해 언급했다.
한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자의 관심을 받았다.
김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 한 독서 모임을 운영하고 있는 윤수영 대표를 남자친구로 소개했다. 두 사람은 당초 지난 4월 결혼 예정이었으나 혼전임신으로 2월 결혼식을 올렸다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
김지영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "와, 저 70kg 찍었어요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 김지영이 필라테스 탈의실에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 김지영은 "거울이 날씬해 보인다. 실제로는 3배 되는 것 같다"라며 커진 자신의 몸집에 대해 언급했다.
한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자의 관심을 받았다.
김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 한 독서 모임을 운영하고 있는 윤수영 대표를 남자친구로 소개했다. 두 사람은 당초 지난 4월 결혼 예정이었으나 혼전임신으로 2월 결혼식을 올렸다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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