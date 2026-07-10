김지영이 만삭의 D라인을 뽐내고 있다. / 사진=김지영 SNS

'하트시그널' 출신 김지영이 임신 막바지 근황을 알렸다.김지영은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "와, 저 70kg 찍었어요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지영이 필라테스 탈의실에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 김지영은 "거울이 날씬해 보인다. 실제로는 3배 되는 것 같다"라며 커진 자신의 몸집에 대해 언급했다.한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자의 관심을 받았다.김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 한 독서 모임을 운영하고 있는 윤수영 대표를 남자친구로 소개했다. 두 사람은 당초 지난 4월 결혼 예정이었으나 혼전임신으로 2월 결혼식을 올렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr