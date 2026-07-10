개그우먼 신봉선이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

KBS2 '개그콘서트'에서는 신봉선이 '공개재판'의 피고로 출연한다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

개그우먼 신봉선의 재판이 펼쳐진다.12일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 신봉선이 '공개재판'의 피고로 출연한다. 이날 '공개재판'의 판사 박준형은 신봉선의 과거 사진을 꺼내며 "신봉선 예뻐진 죄 재판을 시작하겠다"라고 말한다. 과거 사진 등장에 신봉선이 당황하는 사이 검사 박성호는 "개그우먼으로서 직무유기"라고 언급한다.반면 변호사 박영진은 "신봉선은 걸그룹 셀럽파이브 출신"이라며 요정 콘셉트로도 활동했다며 신봉선의 닮은꼴 연예인 이름을 예시로 든다. 그러자 신봉선은 손사래를 치며 박영진이 자신을 곤경에 빠트리려고 한다.정범균은 신봉선이 '세기의 스캔들'의 주인공이라며 개그맨 유민상과의 열애설에 대한 진실을 요구하고, 해명하던 신봉선은 "남자를 만나고 싶긴 하다"라고 밝히고 즉석에서 맞선이 진행된다. 객석에서는 신봉선의 짝이 되고 싶다는 관객들이 등장한다.'거울 남녀'에서는 김시우와 황혜선이 수제 케이크 공방에서 데이트를 즐긴다. 김시우와 황혜선은 서로의 얼굴에 생크림을 묻히며 데이트 분위기를 연출한다.한편, KBS2 '개그콘서트'는 12일 밤 10시 35분 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr