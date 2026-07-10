김대호가 과거 경수진에게 이성적 호감이 있었다고 밝혔다. / 사진=텐아시아 DB

김대호, 경수진이 '구해줘! 홈즈'에 출연했다. / 사진=MBC '구해줘! 홈즈' 영상 캡처

방송인 김대호가 과거 배우 경수진에게 이성적인 호감을 느꼈다고 털어놨다.지난 9일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 세컨드 하우스 특집으로 강원도 영월을 찾았다. 김대호, 양세형, 경수진이 함께 다양한 매물을 둘러봤다.이날 김대호는 게스트로 출연한 경수진을 소개하며 "저랑 개인적으로 친하다"고 말했다. 이에 경수진은 "프로그램을 함께한 적이 많다. 사적으로 만나 삼겹살에 소주 한잔한 적도 있다"며 "개그맨 임우일까지 셋이 함께했다"고 밝혔다.양세형은 "처음에 대호 형이 수진이를 약간 좋아했었잖아"라며 두 사람의 첫 만남을 떠올렸다. 이에 김대호는 "처음 봤을 때 이성적으로 호감을 가졌던 건 당연한 거다. 예전 이야기"라며 "지금은 수진이가 워낙 털털하고 낚시도 너무 좋아해서 그냥 남동생이 됐다"고 해명했다.이어 경수진은 자신의 세컨드 하우스에 대해서도 언급했다. 그는 "낚시와 캠핑을 좋아해서 재작년에 충남 보령에 아지트를 마련했다"고 설명했다. 이를 들은 김대호는 "난 갔다 왔다"고 말했고 경수진도 자연스럽게 고개를 끄덕였다.이후 다른 매물을 둘러보던 중 양세형이 "두 사람 부부 같다"고 놀리자 김대호는 쑥스러운 미소를 지으며 "나쁘지 않다"고 너스레를 떨었다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 양세찬은 "부정도 안 하고 되게 좋아하네"라고 말해 웃음을 안겼다.한편 김대호는 최근 다른 예능 프로그램에 출연해 이상형을 밝힌 바 있다. 그는 "솔직히 외모만 본다"고 말하며 이상형으로 배우 고윤정을 꼽았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr