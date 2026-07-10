이솔이가 철저히 식단 관리를 하는 면모를 보였다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 식단 관리에 철저한 면모를 보였다.이솔이는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "많이는 못 먹고 하나만 먹어줄게요"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이솔이가 저녁 식사로 채소와 과일을 간단하게 차린 모습. 특히 복숭아를 딱 1개 추가한 이솔이는 "피 검사 결과 혈당이 좀 높아졌다"고 설명해 보는 이들의 안타까움을 자아냈다.앞서 이솔이는 지난 6일 자신의 SNS에 검진을 위해 병원을 방문한 근황을 전했다. 당시 이솔이는 "항암으로 녹은 왼쪽 혈관은 사용을 못 해서 몇 년째 오른쪽만 (주사를) 찌르고 있다"면서 성치 않은 몸 상태를 알린 바 있다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr