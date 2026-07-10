이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 진실공방 부부 남편의 반복된 외도 의혹 속에서 충격적인 녹취 파일이 공개됐다.9일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '이혼숙려캠프'에서는 22기 마지막 부부인 '진실공방 부부'의 가사조사와 상담 과정이 이어졌다.이날 공개된 내용에 따르면 남편의 외도 의혹은 한차례가 아니었다. 아내는 과거 첫아이를 출산한 지 8개월 만에 남편이 다른 여성과 3~4개월간 함께 살았다고 주장했다. 남편 역시 당시 상황에 대해 "일종의 바람이다. 호기심"이라고 인정하며 충격을 안겼다.또 다른 외도 정황도 공개됐다. 아내는 남편과 상간 추정녀 사이에 오간 "보고 싶다", "사랑해" 등의 메시지를 공개했고, 남편은 감정적인 관계는 아니었다며 해명했다.하지만 이날 방송에서는 두 사람의 진실공방을 더욱 키운 새로운 증거가 등장했다. 아내가 확보했다는 차량 내부 녹취 파일이 공개된 것.아내는 "차 안에서 성관계하는 소리가 들렸다"며 "여자, 남자 신음 소리가 나는데 당연한 것 아니냐"고 주장했다.실제 공개된 녹취에서는 정체를 알 수 없는 소리가 흘러나왔고, 이를 지켜보던 MC 서장훈은 고개를 저으며 "미쳤어"라고 반응했다. 남자 출연자들은 "뭐야? 내가 들은 게 맞아? 진짜인가 싶었다", 여자 출연자 또한 "부끄러워진다"며 놀라움을 드러냈다.그러나 남편은 해당 녹취에 대해 다른 해석을 내놨다. 그는 "좀 음흉한 소리가 나긴 난다. 이상하다"라고 말하면서도 "그 상간 추정녀(베트남 여자)가 울었던 거다. 슬퍼서 집에 가려고 하는데 못 가니까 울어서 난 소리"라며 "수도꼭지를 틀어놔 물 트는 소리다"라고 해명했다.이어 서장훈이 녹취 속 상황을 추궁하자 남편은 "성관계는 절대 안 했다. 저도 저런 소리가 왜 났는지 이상하다"라며 자신의 입장을 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr