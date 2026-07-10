이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘이수경력직’

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배우 이수경이 80평 카페 운영에 실패한 이후 투자에 신중해졌다고 밝혔다.9일 ‘이수경력직’ 채널에는 ‘알고 보니 자영업 폭망 경력직?! 랜선 집들이에서 밝힌 은퇴 위기 썰’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 이수경은 배우라는 직업의 불확실성 때문에 오래전부터 새로운 수입원을 고민해왔다고 밝혔다.그는 “우리 직업은 프리랜서 아닌가. 언제 어떻게 일이 끊길지 모른다. 드라마 촬영을 끝내면 당장 뭐 먹고 살지 모르지 않냐. 내일도 일이 없을 수도 있고, 당장 하반기부터 일이 없을 수도 있다. 그래서 고정 수입이 있었으면 좋겠다고 생각해 왔다”고 말했다.앞서 이수경은 자신의 유튜브를 통해 직접 도전했던 사업 경험을 공개한 바. 이수경은 과거 강레오 셰프와 함께 이자카야를 운영했지만, 경험 부족으로 어려움을 겪었다고 털어놨다. 이어 이태원에서 80평 규모의 브런치 카페를 운영했던 당시를 떠올리며 “그 당시에는 그런 게 없었다. 너무 생소해서 망했다”고 밝혔다.사업 실패 이후에는 생활 자체가 흔들렸다고 전했다. 이수경은 피부 건강까지 악화되면서 활동을 이어가기 힘든 시기를 보냈고, “적금, 보험 등 있는 걸 다 깨며 생활했다. 더 이상 까먹을 돈이 없다. 쉴 때도 자격증을 따거나 아르바이트하고 싶다”고 말했다.힘든 시간을 지나온 이수경은 최근 주식 투자를 시작한 근황도 공개했다. 그는 삼성전자, 현대차 등 여러 종목을 소액으로 담고 있다며 “아무것도 모르는데 크게 투자하면 혼쭐난다는 걸 몸소 체험했다”고 밝혀 과거 사업 실패를 통해 달라진 투자 원칙을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr