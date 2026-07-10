이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'

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‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’ 女 5호가 1기 영호의 ‘에겐스럽다’ 발언에 불편한 심기를 드러냈다.9일 방송된 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에서는 출연자들의 관계가 조금씩 드러나는 가운데, 여자 5호와 1기 영호 사이 묘한 신경전이 펼쳐졌다.이날 1기 영호는 여자 5호와 이야기를 나누던 중 다른 출연자의 말을 언급하며 “에겐스러우면 적극적이지 않을 수도 있다”고 말했다.여자 5호는 이 표현을 그냥 넘기지 않았다. 그는 “‘에겐스럽다’는 게 적극적이지 않다는 말은 아니지 않나”라고 짚으며 영호의 표현에 자신만의 생각을 드러냈다.이어 “말꼬리 좀 잡아봤다”고 솔직하게 말했고, 두 사람 사이에는 예상 밖의 논쟁이 이어졌다.1기 영호가 “건전한 토론 좋아한다”며 상황을 받아들이려 하자, 여자 5호는 “그냥 시비 건 거다. 토론 아니다”라고 말해 웃음을 자아냈다.이에 1기 영호는 “시비 건 이유는 뭐냐. 마음에 안 들어서 그런 거냐”고 되물었고, 여자 5호는 “별 이유 없는데, 시비 거는데 이유가 있나요? 마음에 안 들면 그럴 수도 있겠다”고 답하며 또 한 번 의미심장한 분위기를 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr