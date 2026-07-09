이효리 / 사진 = 이효리 SNS

가수 이효리가 오랜만에 근황을 전했다.9일 이효리는 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 이날 이효리는 남편이자 싱어송라이터 이상순이 진행하는 MBC 라디오 '완벽한 하루 이상순입니다' 스튜디오를 찾았다.공개된 사진에서 이효리는 흰색 헤드폰을 쓴 채 환한 미소를 지었다. 그는 수수한 민낯에도 변함없는 미모를 자랑했다. 특히, 그는 적나라하게 보이는 눈가 주름에도 개의치 않는 모습으로 특유의 소탈한 매력을 자아냈다.앞서 8일 '완벽한 하루 이상순입니다'는 라디오 공식 채널을 통해 "청취율 조사 기간이 아니면 들을 수 없는 특별한 라이브"라며 이효리, 노영심, 하림의 출연을 예고한 바 있다.한편 이효리는 2013년 이상순과 결혼했다. 두 사람은 최근 제주 생활을 정리하고 서울에 새 보금자리를 마련한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr