제니, 채령, 유나가 비키니 스타일링을 선보였다./SNS

여자 아이돌 멤버들이 해외에서 다양한 비키니 스타일링을 선보였다.최근 제니는 브랜드 F사의 비키니를 입고 휴식을 취하는 모습을 게재했다. 해당 브랜드는 제니와 협업을 한 적이 있는 곳이다. 제니는 레오파트 패턴이 돋보인 스타일리시한 비키니를 착용했다. 가격은 16만 4500원이다.제니는 지난 3일 덴마크에서 열린 북유럽 최대 규모의 ‘로스킬데 페스티벌(Roskilde Festival)’과 4일 폴란드에서 개최된 중앙유럽 최대의 ‘오프너 페스티벌(Open’er Festival)’에 헤드라이너로 출격했다.채령은 브랜드 M사의 로즈 코사즈 홀터넥 원피스 수영복을 착용했다. 목과 어깨 라인을 돋보이게 만드는 홀터넥 디자인이 특징이다. 또, 플라워 장식으로 포인트를 주어 세련된 분위기를 자아낸다. 가격은 15만 9000원이다.유나가 입은 수영복은 브랜드 V사의 제품이다. 마린 스타일의 네이비, 화이트 스트라이프 패턴이 돋보인다. 허리 아래는 솔리드 네이비 컬러로 구성되어 허리를 더욱 잘록하게 만든다. 가격은 12만 9000원이다.있지는 지난 4일 방콕 임팩트 아레나에서 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR 'TUNNEL VISION''의 일환으로 무대를 펼쳤다. 이번 일정은 2024년 3월 치러진 두 번째 월드투어 이후 약 2년 4개월 만에 마련된 현지 단독 콘서트다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr