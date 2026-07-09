집 뒷마당에서 숨진 20대 남성의 사연이 공개된다./사진제공=E채널
집 뒷마당에서 숨진 20대 남성의 사연이 공개된다./사진제공=E채널
미궁에 빠질 뻔했던 강력사건 추적기가 펼쳐진다.

오는 10일 방송되는 티캐스트 E채널 ‘용감한 형사들5’ 16회에는 윤중석, 이영동 형사가 출연해 집요한 추적 끝에 밝혀낸 사건의 전말과 수사 비화를 공개된다.

이날 소개되는 첫 번째 사건은 어린 여학생이 “오빠가 피를 많이 흘린 채 쓰러져 있다”는 다급한 신고로 시작된다. 사건 현장은 개발이 거의 이뤄지지 않은 외진 지역의 한 주택이었다. 집 뒷마당에서는 20대 남성이 과다 출혈로 숨진 채 발견됐다. 온몸에는 수십 군데의 자창이 남아 있었다.

사건 당시 집 안에는 피해자와 여동생 단둘뿐이었다. 여동생은 TV를 보던 중 갑자기 집 안 전기가 모두 나갔고, 오빠가 두꺼비집을 확인하러 밖으로 나간 뒤 다시 전기가 들어왔다고 진술했다. 그러나 얼마 지나지 않아 또다시 정전이 발생했고, 오빠는 다시 밖으로 나갔지만 끝내 돌아오지 않았다.
집 뒷마당에서 숨진 20대 남성의 사연이 공개된다./사진제공=E채널
집 뒷마당에서 숨진 20대 남성의 사연이 공개된다./사진제공=E채널
수사팀이 확인한 결과 차단기는 내려가 있었지만 전기 설비에는 이상이 없었다. 무엇보다 여동생의 진술은 모두를 놀라게 했다. 오빠를 찾아 마당으로 나갔던 순간, 뒷마당에서 뛰어나오던 한 남성과 마주쳤고, 그 남자가 자신의 이름까지 불렀다는 것이었다.

이어 소개되는 사건은 피로 물든 택시 한 대가 발견되면서 시작된다. 앞범퍼가 일부 파손된 택시 내부에는 운전석부터 뒷좌석까지 혈흔이 남아 있었지만 정작 택시기사는 온데간데없었다. 현장에서는 범인의 것으로 추정되는 쪽지문 한 점만 발견됐고, 피해자의 휴대전화와 블랙박스도 사라진 상태였다.

목격자조차 없는 상황에서 수사팀은 사건 당일 택시의 운행 동선을 집요하게 추적했다. 끈질긴 CCTV 분석 끝에 마침내 범인으로 의심되는 한 남성의 행적이 포착됐다. 성실하게 살아온 택시기사의 삶을 송두리째 앗아간 범인의 실체가 드러나자 권일용 프로파일러는 “말도 안 되는 사건”이라며 분노했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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