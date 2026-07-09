가수 일훈(ILHOON)이 인도네시아 대표 예능 프로그램에 출연해 현지 팬들의 관심을 모았다. 유튜브에 하이라이트 영상은 SNS 실시간 트렌드에 오르기도 했다.일훈은 지난 6일(현지시간) 방송된 인도네시아 코미디 프로그램 '라포르 팍!(Lapor Pak!)'에 게스트로 깜짝 출연했다. 방송 이후 공개된 하이라이트 영상과 관련 게시물에는 현지 시청자들의 반응이 이어지며 화제를 모았다.'라포르 팍!'은 경찰서를 배경으로 상황극을 펼치는 형식의 인도네시아 대표 코미디 프로그램이다. 이날 방송에는 MC 안드레 타우라니, 가수 아유 팅팅을 비롯해 헤스티 푸르와디나타, 보이옌 페세크, 라이젠 라켈르나, 키키 사푸트리, 웬디 카구르, 안디카 프라타마 등 현지 인기 연예인들이 대거 출연했다.일훈은 극 중 경찰서에 붙잡혀 온 K-팝 아이돌 스타 역할을 맡아 코믹 연기를 선보였다. 출연진들과 상황극을 이어가며 한국어 애드리브를 더해 자연스러운 호흡을 보여줬고, 능청스러운 예능감으로 현장 분위기를 이끌었다.방송에 앞서 일훈이 자신의 SNS에 출연진과 함께 찍은 사진을 공개하자 7만 개가 넘는 '좋아요'가 쏟아지는 등 많은 팬들의 관심이 이어졌다. 방송 이후에는 프로그램 클립 영상과 관련 게시물을 중심으로 현지 시청자들의 반응도 이어졌다.일훈은 이번 인도네시아 예능 출연을 계기로 해외 활동을 이어가며 글로벌 행보를 확대할 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr