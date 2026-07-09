박정수 / 사진 = 박정수 유튜브 채널

배우 박정수가 손녀의 유산 상속 농담에 유쾌한 반응을 보였다.8일 유튜브 채널 '웬만하면 정수를 막을 수 없다'에는 '요즘 대세 거제도! 손녀와 함께 욱정수가 다녀온 실패없는 1등 코스'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 박정수는 손녀와 함께 경남 거제로 여행을 떠났다.이날 초호화 요트에 오른 박정수는 항해사의 제안으로 직접 요트 운전에 도전하기도 했다. 그의 능숙한 운전 실력을 본 제작진은 "요트를 사실 생각이 있냐"고 물었고 박정수는 "누구 좋으라고 요트를 사냐. 요트 있는 사람이랑 친해져야지"라고 불평해 웃음을 안겼다.그는 "그럼 손녀에게 사주실 생각이 있냐"고 묻는 제작진에 손녀를 향해 "너 저기 가 있어봐"라고 말한 뒤 제작진을 혼내는 모션을 취해 유쾌함을 더했다. 이후 손녀는 "할머니, 저 할아버지 땅 물려받을게요"라고 너스레를 떨었고 박정수 역시 "그래. 그게 낫겠다. 할아버지 땅 물려받아"라고 덧붙였다.한편, 박정수는 배우 정경호의 아버지인 정을영 PD와 20년 넘게 사실혼 관계를 이어오고 있다. 그는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 약 230억 추정 규모의 서울 압구정 일대 건물을 공개해 화제를 모은 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr