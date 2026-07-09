이경실이 기차 민폐에 사과했다. / 사진=이경실 SNS
이경실이 기차 민폐에 사과했다. / 사진=이경실 SNS
방송인 이경실이 기차에서 끼친 피해를 사과했다.

9일 이경실은 자신의 SNS에 "아주 오랜만에 대학 친구와 알찬 1박 2일 부산 여행을 다녀왔다"는 글과 함께 부산 여행 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 이경실은 환하게 웃으며 여행을 즐기는 모습이다. 그는 모두 일정이 바쁜 탓에 한 달 전부터 스케줄을 어렵게 조율했다고 밝히며 설렘 가득했던 출발을 회상했다.

하지만 평소보다 더 들뜬 탓에 해프닝도 있었다. 이경실은 "3명이 나란히 앉아 들뜬 여행 시작. 그 기분으로 대화하니 조용히 해달라는 지적도 받았다"라고 털어놨다. 친구들을 오랜만에 만난 기쁨에 소리를 조절하지 못하고 민폐 승객이 된 것.

이경실은 이에 피해를 끼친 승객에게 사과했다. 그는 "죄송하다. 친구들과의 여행에 잠시 이성을 잃었다"며 "그리고 이제 잘 안 들리는 것 같다"라고 말했다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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