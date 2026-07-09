이경실이 기차 민폐에 사과했다. / 사진=이경실 SNS

방송인 이경실이 기차에서 끼친 피해를 사과했다.9일 이경실은 자신의 SNS에 "아주 오랜만에 대학 친구와 알찬 1박 2일 부산 여행을 다녀왔다"는 글과 함께 부산 여행 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 이경실은 환하게 웃으며 여행을 즐기는 모습이다. 그는 모두 일정이 바쁜 탓에 한 달 전부터 스케줄을 어렵게 조율했다고 밝히며 설렘 가득했던 출발을 회상했다.하지만 평소보다 더 들뜬 탓에 해프닝도 있었다. 이경실은 "3명이 나란히 앉아 들뜬 여행 시작. 그 기분으로 대화하니 조용히 해달라는 지적도 받았다"라고 털어놨다. 친구들을 오랜만에 만난 기쁨에 소리를 조절하지 못하고 민폐 승객이 된 것.이경실은 이에 피해를 끼친 승객에게 사과했다. 그는 "죄송하다. 친구들과의 여행에 잠시 이성을 잃었다"며 "그리고 이제 잘 안 들리는 것 같다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr