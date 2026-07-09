양지은이 메기 싱어에게 지목 당했다./사진제공=TV조선

양지은이 메기 싱어에게 지목 당했다./사진제공=TV조선

양지은이 메기 싱어에게 지목 당한다.7월 10일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 29회는 고(故) 현철 2주기를 앞두고 그를 기리는 특집으로 꾸며진다.이날 진(眞) 김용빈은 생전 현철과의 각별한 인연을 떠올린다. 현철의 집을 자주 찾았다는 김용빈은 "사모님께서 김치도 담가주셨다"라며 추억을 회상한다. 특히 현철이 자신에게 "앞으로 최고의 가수가 될 거다"라고 격려했던 일화를 전한다.슈퍼 메기 싱어는 진(眞) 양지은과 미(美) 오유진을 직접 대결 상대로 지목한다. 특히 양지은을 향해 "쟤 진짜 거슬린다"라고 돌발 발언해 이목이 쏠린다.양지은과 오유진의 선곡은 대결의 흥미를 더한다. 양지은은 현철에게 1989년 KBS 가요대상을 안긴 히트곡 '봉선화 연정'을, 오유진은 이듬해 2년 연속 가요대상 수상의 영광을 이끈 '싫다 싫어'를 선택한다.무대를 지켜본 슈퍼 메기 싱어는 양지은에게 "젊은 시절 내 모습을 보는 것 같다. 노래도 잘하고 예쁘다"라며 극찬한다. 오유진에게는 "원곡을 흉내 내는 것이 아니라 본인 스타일로 소화했다"라며 감탄을 터트린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr