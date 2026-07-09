송아가 취재진의 질문에 답변하고 있다. / 사진=채널A '야구여왕2'

송아가 시즌2 기대주로 꼽혔다.9일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 채널A 예능 '야구여왕 2' 기자간담회가 진행됐다. 자리에는 신재호 PD, 강숙경 작가를 비롯해 블랙퀸즈 감독 추신수, 선수 김온아, 송아, 아야카, 장수영, 주수진, 박하얀이 참석해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 나눴다.신 PD는 시즌2에서의 활약이 기대되는 선수로 송아를 꼽았다. 신 PD는 "송아 선수는 시즌 1 때도 팀 내 타율 1위였고, 엄청난 공격력을 보였었다. 이번에서는 투수로서의 모습도 기대해 주시면 좋을 것 같다"고 말했다.이어 신 PD는 "송아 선수가 투수로서 더 발전하고 싶은 마음에 훈련을 많이 했다"면서 "코치님이 혀를 내두를 정도로 코치님을 괴롭혔다. 틈만 나면 카톡으로 영상을 보내서 '투구 밸런스 폼 맞냐' 등의 질문을 아침부터 밤까지 던졌다"고 첨언했다.한편 '야구여왕 2'는 육상, 골퍼, 핸드볼 등 다양한 종목의 스포츠 선수들이 추신수 감독과 이대형·윤석민 코치의 지도 아래 하나의 팀으로 거듭나는 과정을 담고 있다. 이날 밤 10시 첫 방송.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr