추신수 감독이 포즈를 취하고 있다. / 사진=채널A '야구여왕2'

추신수가 '야구여왕'으로 만들어진 팀 블랙퀸즈를 이끄는 감독으로서 겪는 남다른 고충이 전해졌다.9일 오후 서울 여의도 LG트윈타워에서 채널A 예능 '야구여왕 2' 기자간담회가 진행됐다. 자리에는 신재호 PD, 강숙경 작가를 비롯해 블랙퀸즈 감독 추신수, 선수 김온아, 송아, 아야카, 장수영, 주수진, 박하얀이 참석해 프로그램에 대한 다양한 이야기를 나눴다.신 PD는 출연진 전원이 프로그램에 깊은 애정을 가지고 있음을 언급하는 과정에서 추신수가 겪은 일화를 전했다. 신 PD는 "추신수 감독님이 최근에 미국을 갔다 오셨는데, 가서도 선수들이 꿈에 나왔다고 하더라. 꿈에서도 선수들을 코칭하고 있다는 얘기를 하시더라"라고 말했다.이어 신 PD는 "그 정도로 모두가 이 프로그램과 야구에 진심이다. 그런 진정성이 이번 시즌 2를 통해 시청자들께 전달됐으면 좋겠다"고 바랐다.한편 '야구여왕 2'는 육상, 골퍼, 핸드볼 등 다양한 종목의 스포츠 선수들이 추신수 감독과 이대형·윤석민 코치의 지도 아래 하나의 팀으로 거듭나는 과정을 담고 있다. 이날 밤 10시 첫방송.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr