데뷔작으로 연기력 합격점을 받은 유지안. / 사진제공=SBS

유지안이 '김부장'에서 빌런 연기로 호평받고 있다. / 사진제공=판타지오

유지안의 일상을 엿볼 수 있는 SNS 사진. / 사진=유지안 SNS

배우 유지안이 데뷔작부터 강렬한 빌런 캐릭터로 안방극장에 눈도장을 찍고 있다. 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 신드롬급 흥행을 기록 중인 SBS 금토드라마 '김부장'을 통해서다. 그는 자신의 연기력만으로 일각에서 제기될 법한 '제작사 꽂아주기' 의혹을 정면 돌파하는 데 성공했다.유지안은 '김부장'에서 메인 빌런 주상욱(주학건설 회장 역)의 딸이자, 교내 막강한 권력을 쥔 학교 폭력 가해자 주혜리 역을 맡아 극의 긴장감을 견인하고 있다. 이번 작품은 유지안의 배우 데뷔작이다. 연기 경력이 전무한 신인임에도 주인공 김부장(소지섭 분)의 딸을 위기에 빠뜨리며 극 초반 서사의 거대한 불씨를 지핀 빌런 캐릭터를 안정적으로 소화해 내며 이목을 집중시켰다.캐스팅 당시 업계 안팎에서는 우려와 기대가 공존했다. 유지안의 소속사인 판타지오가 '김부장' 공동 제작사이기 때문이다. 출연 필모그래피가 전무한 신인 배우가 제작사 산하 아티스트라는 이유로 단숨에 비중 있는 배역을 꿰찬 만큼, 자칫 '제작사 꽂아주기'라는 특혜 시비나 오해를 살 수 있는 리스크가 존재했다.그러나 유지안은 첫 회가 방영되자마자 이 같은 우려를 연기력으로 불식시켰다. 화면 속 유지안은 신인 특유의 어색함 없이 안하무인 주혜리의 면모를 사실적으로 그려냈다. 특히 극 초반 김민지를 압박하며 뻔뻔하게 피해자라고 주장하던 모습부터, 늦은 밤 공터에서 벌어진 몸싸움 끝에 상대가 의식을 잃자 극도로 불안해하는 심리 변화까지 섬세하게 표현했다. 상대를 가리지 않는 서늘한 눈빛과 거침없는 언행은 '준비된 신예'로서의 역량을 증명했다.유지안의 악역 연기가 극의 몰입도를 높일 수 있었던 배경에는 팽팽한 라이벌 구도를 형성한 상대 배우와의 시너지도 존재한다. 극 중 주혜리와 대척점에 서서 갈등을 빚는 소지섭의 딸 김민지 역의 서수민 역시 이번 작품이 데뷔작이다. 두 명의 '신인 배우'가 극 초반의 핵심 서사인 학폭 가해자와 피해자 역할을 맡아 구멍 없는 연기력과 탄탄한 티키타카를 선보이면서, 드라마의 폭발적인 시청률 상승세에 견인차 역할을 톡톡히 해냈다는 평가다.작품 안팎으로 쏟아지는 뜨거운 관심에 비해, 유지안 개인에 대해 알려진 정보가 거의 없다는 점도 흥미롭다. 현재 주요 포털 사이트의 프로필에는 구체적인 나이나 학력, 고향 등의 정보 없이 소속사와 인스타그램 계정만이 단출하게 등록돼 있다. 개인 인스타그램 역시 게시글이 단 9개에 불과하고, 팔로잉 목록 또한 소속사 공식 계정 하나만 존재하는 등 철저히 베일에 싸여 있다. 이 같은 의도치 않은 '신비주의' 행보는 그가 보여준 날 것 그대로의 연기력과 맞물려, 대중에게 가공되지 않은 신선한 원석 그 자체로 다가가는 매력 포인트가 되고 있다.결국 유지안의 캐스팅은 특혜가 아닌 제작사의 안목이었음이 증명됐다. 데뷔작부터 시청률 20%를 돌파하는 호재를 맞이한 만큼, 차은우·김선호 등 쟁쟁한 선배들과 한 식구로서 판타지오의 차세대 라인업에 당당히 이름을 올리게 됐다. 시작부터 꼬리표가 될 뻔한 리스크를 실력으로 지워내고 합격점을 받아든 유지안이 향후 어떤 배우로 성장해 나갈지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr