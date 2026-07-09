있지 채령이 수영을 즐겼다./SNS

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있지 채령이 수영을 즐겼다./SNS

있지 채령이 멤버들과 밤 수영을 즐겼다.최근 채령과 있지 멤버들은 호텔 내에 있는 수영장에서 휴식을 취했다. 채령은 브랜드 M사의 로즈 코사즈 홀터넥 원피스 수영복을 착용했다.목과 어깨 라인을 돋보이게 만드는 홀터넥 디자인이 특징이다. 또, 플라워 장식으로 포인트를 주어 세련된 분위기를 자아낸다. 가격은 15만 9000원이다.한편, 있지는 지난 4일 방콕 임팩트 아레나에서 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR 'TUNNEL VISION''의 일환으로 무대를 펼쳤다. 이번 일정은 2024년 3월 치러진 두 번째 월드투어 이후 약 2년 4개월 만에 마련된 현지 단독 콘서트다.더불어 오는 11일 마닐라를 시작으로 8월 15일 마카오, 9월 5일 타이베이, 11일 런던, 13일 암스테르담, 15일 파리, 17일 프랑크푸르트, 10월 3일 싱가포르 등에서 투어 일정을 이어간다. 이에 앞서 오는 8월 8일과 9일에는 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅을 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr