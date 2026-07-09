배우 최대훈이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 최대훈이 '김부장'에서 열연 중이다. / 사진제공=에이스팩토리

배우 최대훈이 SBS 금토드라마 '김부장'에서 열연 중이다.최대훈은 현재 '김부장'에서 성한수 역을 맡아 활약하고 있다. 성한수는 뛰어난 액션 실력과 판단력을 갖춘 인물로 김부장(소지섭 분)의 조력자다. 최대훈은 특유의 자연스러운 연기와 액션 연기로 캐릭터를 완성하며 시청자들의 호응을 얻고 있다. 이에 '김부장'은 지난 4회에서 21.6%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 올해 방송된 국내 드라마 최고 시청률을 경신했다.'김부장'은 해외에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 지난 8일 넷플릭스 투둠(Tudum)에 따르면 '김부장'은 지난달 29일부터 이달 5일까지 시청 수 1050만을 기록하며 넷플릭스 톱10 비영어 TV 쇼 부문 1위에 올랐다. 첫 공개 후 사흘 만에 3위에 진입한 데 이어 공개 2주 차에는 정상에 오르며 상승세를 이어갔다. 또한 한국, 싱가포르, 태국, 대만 등 11개국에서 1위를 기록했으며, 79개국 톱10에 이름을 올렸다.최대훈은 지난해 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에서 부상길 역을 맡아 이른바 '학씨 아저씨' 열풍을 일으킨 바 있다. 당시 그는 주연 배우 아이유와의 케미로 화제를 모았다. 작품마다 다른 캐릭터를 선보이며 꾸준히 존재감을 쌓아가고 있는 최대훈의 행보에 관심이 쏠린다.한편 최대훈이 출연 중인 '김부장'은 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr