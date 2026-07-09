이솔이 / 사진 = 이솔이 SNS

코미디언 박성광의 아내 이솔이가 이혼설 부인 이후 당혹스러운 일을 겪었다고 털어놨다.8일 이솔이는 자신의 SNS에 "조금 전에 인스타 규정위반으로 계정 막혔었다. 아주 잠시"라는 내용의 글을 게재했다. 그는 "검토요청했더니 문제 없는지 바로 풀어주셨다"고 설명하며 안도를 표했다. 그러면서도 이솔이는 "갑자기 되게 막막했다. 만약 이대로 계정 정지되면 어떻게 해야 하나"라며 "되게 당황스러웠다"고 당시 심경을 전했다.함께 공개된 사진에는 한 카페 야외 테라스에서 환하게 웃는 이솔이의 모습이 담겼다. 이날 자연스러운 웨이브 헤어를 한 그는 레이어드 블라우스와 악세서리 디테일을 더해 우아한 매력을 발산했다. 사진 속 그는 남편 박성광이 선물했다는 웨딩 골드링 대신 양손에 각각 다른 디자인의 실버링을 착용한 모습으로 눈길을 끌었다.앞서 이솔이는 지난 6월 30일 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다. 가치관이 다른 사람을 만나 밤새 서로를 설득하려 했다"는 의미심장한 글을 게재해 남편 박성광과의 이혼설에 휩싸인 바 있다. 논란이 커지자 그는 "약간의 어그로"라고 해명하며 이혼설에 선을 그었다.한편, 이솔이는 2020년 7세 연상의 박성광과 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 SBS 예능 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 출연해 얼굴을 알렸다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr