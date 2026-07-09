혜리가 걸스데이 완전체 사진을 공개했다. / 사진=혜리 SNS

혜리가 걸스데이 완전체 사진을 공개했다. / 사진=혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 그룹 걸스데이의 데뷔 16주년을 맞아 완전체 사진을 공개했다.9일 혜리는 자신의 SNS에 "걸스데이 16살 축하해"라는 글과 함께 사진을 한 장 올렸다. 사진에는 혜리가 걸스데이의 멤버 소진, 민아, 유라와 함께 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.걸스데이는 2010년 데뷔해 'Something', '기대해', '반짝반짝' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 현재 멤버들은 각자의 자리에서 활발한 활동을 이어가고 있다.한편 혜리는 오는 13일 첫 방송되는 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'을 통해 안방극장에 복귀한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr