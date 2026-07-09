배우 소지섭이 '김부장'에서 활약하고 있다. / 사진=SBS '김부장' 영상 캡처

배우 소지섭이 과거 회상 장면의 비하인드를 공개했다. / 사진=SBS 유튜브 영상 캡처

배우 소지섭이 '김부장'의 과거 회상 장면에서 CG의 도움을 받았다고 밝혔다.9일 SBS 공식 유튜브 채널에는 SBS 금토드라마 '김부장' 1~4회 코멘터리 영상이 게재됐다. 영상에는 소지섭을 비롯해 최대훈, 윤경호가 출연해 작품의 주요 장면을 함께 시청했다.윤경호는 파격적인 단발머리로 화제가 됐던 소지섭과의 첫 만남 장면을 언급했다. 그는 "사실 과거 신이라고 해서 몸이 과거로 돌아가진 않지 않느냐"며 "진짜 옛날에 찍었으면 몸도 달라졌을 텐데 그런 부분은 송구하게 생각한다"고 말해 웃음을 안겼다.이어 제작진은 배우들에게 청년과 중년의 차이를 표현하기 위해 어떤 고민을 했는지 물었다. 소지섭은 "연기적인 차이를 두기보다는 과거 신은 CG의 도움을 받았다"며 솔직한 답변을 털어놨다.그러면서 "과거는 제 힘만으로는 안 되기 때문에 어쩔 수 없다"며 "다만 극 중 아이가 생기고 홀로 키우며 한국에 적응해 나가는 과정을 거치면서 (감정선도) 자연스럽게 만들어진 것 같다"고 설명했다. 윤경호는 "청년이라고 말씀해 주셨는데 청년처럼 보이던가요?"라고 제작진에게 되물어 현장을 폭소케 했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr