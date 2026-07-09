추사랑이 눈물을 쏟았다./사진제공=KBS

추사랑이 눈물을 쏟았다./사진제공=KBS

야노시호가 딸 사랑이의 사춘기에 당황한다.9일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 국민 외국인 며느리 야노시호가 딸 사랑이와 함께하는 일상이 공개된다. 어느덧 만 14세 소녀가 된 사랑이에게 불쑥 찾아온 사춘기, 사춘기 딸의 마음을 헤아리기 위해 노력하는 엄마 야노시호의 이야기가 펼쳐진다고 해 기대를 모은다.이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 한국으로 오기로 한 딸 사랑이에게 전화를 걸었다. 평소와 달리 어딘가 무뚝뚝한 사랑이의 말투에 당황한 야노시호. 잠시 후 다시 걸려온 사랑이는 “엄마, 그러지 마세요”라고 말했다. 사랑이와 통화 후 야노시호는 “추상(추성훈)은 갱년기이고 사랑이는 사춘기다. 힘들다”, “사랑이 사춘기라 무섭다”라고 토로헀다.이후 야노시호는 공항으로 사랑이를 마중 나갔다. 도착한 사랑이를 반갑게 맞이하는 엄마와 달리, 사랑이는 엄마의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨렸다. 갑작스러운 사랑이의 눈물에 야노시호도 당황했다. 야노시호는 “사랑이는 요즘 매일 감정이 바뀐다. 울다가 화내다가 좋았다가 나빴다가”라고 말했다.사랑이의 인터뷰도 공개됐다. 14세 사춘기 소녀 사랑이는 엄마의 얼굴을 보자마자 눈물을 터뜨린 이유를 털어놨다. 그제야 딸의 속마음을 알게 된 야노시호는 깜짝 놀랐다고 해 이목이 쏠린다.다음날, 어제 눈물 흘렸다는 것이 믿기지 않을 정도로 세상 기분 좋은 사랑이가 포착됐다. 맑음과 흐림 사이를 왔다 갔다 하는 사랑이의 사춘기 일상에 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr