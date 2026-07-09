손연재 / 사진 = 손연재 SNS

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 남다른 체력을 자랑했다.9일 손연재는 자신의 SNS에 "맑은 하늘 보러. 오늘은 케이블카"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에서 손연재는 서울 전경이 보이는 전망대를 배경으로 아들 준연 군과 함께 등산 인증샷을 남겼다.특히, 그의 건강미 넘치는 모습이 눈길을 끌었다. 이날 나시톱과 올백 헤어번을 매치해 스포티함을 더한 손연재는 한 손으로 아들을 번쩍 안아들고 여유로운 미소를 지어 놀라움을 안겼다. 그는 군살 하나 없는 슬림한 실루엣을 유지하면서도 전직 운동선수다운 체력을 자랑해 감탄을 샀다.앞서 손연재는 지난해 자신의 유튜브 채널을 통해 몸무게를 공개한 바 있다. 당시 그는 "키는 165.7cm다. 몸무게는 48kg에 근육량이 19kg 정도가 나왔다"고 밝혔다.한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼했다. 두 사람은 2024년 아들 준연 군을 품에 안았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr