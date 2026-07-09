정이랑이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

배우 정이랑이 새로운 드라마에 합류한다.정이랑은 오는 11일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '아파트'에 출연을 확정 지었다. '아파트'는 아파트 속 숨겨진 돈을 접수하기 위해 입대의회장 선거에 출마한 오아시스파 전직 보스 박해강이 주민들과 함께 비리를 타파해 가는 과정을 그린 생활 밀착 휴먼 드라마다. 지성, 하윤경, 박병은, 문소리, 김규원 등 내로라하는 연기파 배우들이 총출동한다.극 중 정이랑은 아파트 주민인 '서준맘' 역을 맡았다. '서준맘'은 맘카페 지기인 루이 엄마의 든든한 우군이자 행동대장으로 자식과 가정을 위해 최선을 다해 살아가는 인물이다. 정이랑은 누구나 공감할 수 있는 현실감 넘치는 일상 속 엄마의 모습을 특유의 디테일한 연기력으로 그려낼 전망이다.앞서 정이랑은 지난 1월 tvN '언더커버 미쓰홍'에서 서울시 미혼 여성 근로자 기숙사의 사감 역을 맡아 1990년대의 향수를 완벽히 재현한 바 있다. 또, ‘SNL 코리아' 시리즈를 시작으로 장르를 가리지 않고 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 정이랑은 최근 개인 유튜브 채널 '정이랑의 진기명기'를 개설하는 등 영화, 드라마, 예능, 유튜브까지 활발한 소통을 이어가고 있다.한편 정이랑이 출연하는 JTBC 새 토일드라마 '아파트'는 오는 11일 밤 10시 40분 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr