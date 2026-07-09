'감옥의 맛'이 촬영을 시작했다. / 사진제공=시네마서비스

이선빈, 박지환, 배현성 주연의 영화 '감옥의 맛'(감독 김구정)이 본격적인 촬영에 돌입했다. 첫 촬영과 함께 배우들의 호흡이 담긴 대본 리딩 현장도 처음 공개됐다. 스타 셰프가 교도소 주방에서 새로운 요리를 만들어가는 독특한 설정의 미식 코미디가 관객들을 찾는다.'감옥의 맛'은 정통 엘리트 코스를 밟아온 스타 셰프가 교도소 주방에서 일하게 된 뒤, 독창적인 레시피와 예상치 못한 식재료로 음식을 만들어내는 수감자들을 만나며 벌어지는 이야기를 그린 코미디다.이선빈은 타이틀롤 제시카 역을 맡았다. 제시카는 독설도 서슴지 않는 오만한 스타 셰프였지만 예기치 못한 사건으로 교도소 주방에 들어가게 되는 인물이다.박지환은 교도소 3번방 방장 정배를 연기한다. 제시카와 끊임없이 부딪히면서도 독특한 감각으로 음식을 만들어내는 인물로 극의 웃음을 책임질 예정이다.배현성은 절대 미각을 지닌 3번방 신참 수현 역을 맡는다. 교도소의 'Gen Z 요리사'로 성장하는 캐릭터를 통해 새로운 매력을 선보인다.조연진도 화려하다. 박영규가 3번방의 정신적 지주이자 커피의 달인 노자 역을, 조복래가 허풍쟁이 사기꾼 용탁 역을, 조동인이 먹성을 자랑하는 경제사범 기출 역을 맡았다. 이상진은 제시카의 오랜 친구이자 레스토랑 대표 성열을, 이봉련은 제시카와 애증의 관계인 언니 순영을 연기하며 극에 힘을 보탠다.배우들은 대본 리딩 현장에서 연기 호흡을 맞춰보기도 했다. 이선빈은 "멋진 작품과 함께하게 되어 기대된다. 무탈하고 안전하게 촬영을 마치고 극장에서 관객들을 만날 날을 기다리겠다"고 말했다. 박지환은 "좋은 감독님, 동료들과 함께 여행을 떠나는 기분이다. 최선을 다해 좋은 연기를 보여드리겠다"고 전했다. 배현성은 "선배님들과 함께할 수 있어 영광이다. 맛있는 요리처럼 기분 좋은 에너지를 전하는 작품이 되도록 노력하겠다"고 각오를 밝혔다. 연출을 맡은 김구정 감독은 "훌륭한 배우, 스태프들과 함께하게 돼 감사하다. 현장의 안전을 최우선으로 끝까지 좋은 작품을 만들겠다"고 말했다.김구정 감독은 단편영화 '엄마의 사랑은 끝이 없어라'로 서울단편영화제 우수작품상을, '샴, 하드로맨스'로 부산국제영화제 선재상을 수상한 경력이 있다.'감옥의 맛'은 지난 6일 촬영을 시작했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr