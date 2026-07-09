허진호 감독의 영화 '암살자(들)'이 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 초청됐다. / 사진제공=하이브미디어코프

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)이 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션(Gala Presentations) 섹션에 공식 초청됐다. 허진호 감독은 같은 섹션에 세 번째로 이름을 올리며 국제 무대에서 다시 한번 연출력을 인정받았다. 개봉에 앞서 글로벌 관객들과 먼저 만나며 추석 극장가 기대감을 끌어올린다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 미스터리 추적극이다.오는 9월 10일부터 20일까지 열리는 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다. 토론토국제영화제는 칸, 베를린, 베니스와 함께 세계 4대 영화제로 꼽히는 국제 영화제다.갈라 프레젠테이션은 대중성과 작품성을 모두 갖춘 화제작들이 초청되는 대표 메인 섹션이다. '어쩔수가없다'(2025), '하얼빈'(2024), '보통의 가족'(2024), '콘크리트 유토피아'(2023), '밀수'(2023), '헌트'(2022) 등이 이 부문을 통해 글로벌 관객과 만났다. 특히 허진호 감독은 2012년 '위험한 관계', 2023년 '보통의 가족'에 이어 '암살자(들)'까지 같은 섹션에 세 번째 초청되는 기록을 세웠다.토론토국제영화제 집행위원장 카메론 베일리는 "우리가 가장 사랑하는 영화감독 중 한 명인 허진호 감독이 뛰어난 연출력으로 풀어낸 한국 역사 속 충격적인 한 장을 다룬 역동적인 이야기"라며 "유해진, 박해일, 이민호가 이끄는 출연진의 연기 또한 환상적"이라고 초청 이유를 밝혔다.'암살자(들)'은 한국 현대사에 남겨진 기록과 의문에 영화적 상상력을 더한 작품이다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연한다. '서울의 봄', '남산의 부장들' 등을 선보인 하이브미디어코프가 제작한다. 이모개 촬영감독, 이성환 조명감독, 김병한 미술감독, 정재훈 VFX 슈퍼바이저 등 국내 정상급 제작진이 참여한다.토론토국제영화제 공식 초청으로 개봉 전부터 글로벌 관심을 받고 있는 '암살자(들)'은 올 추석 국내 관객들과 만난다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr