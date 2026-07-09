이동건이 틱톡 라이브 방송을 진행했다. / 사진=이동건 공식 틱톡 계정

이동건이 틱톡 라이브 방송을 진행했다. / 사진=이동건 공식 틱톡 계정

배우 이동건이 틱톡 라이브 방송을 진행하며 팬들의 후원을 받는 모습으로 눈길을 끌었다.지난 8일 이동건은 자신의 틱톡 계정에서 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통했다. 틱톡커로 변신한 이동건은 팬들의 후원을 받으며 방송을 이어갔다.방송 내내 그는 "(후원) 감사합니다", "팬클럽에 가입해 주세요", "팬클럽 가입 감사합니다", "시간 날 때 (방송에) 놀러 와라" 등의 말을 반복했다. 또 이동건은 "오늘 아버지와 밥을 먹었다. 뿌듯한 하루였다"며 근황을 알렸다.카페 운영과 관련된 이야기를 꺼내기도 했다. 그는 "최근 제주도 카페 영업을 중단했다"라며 "서울 영업을 준비 중"이라고 말했다. 앞서 이동건은 지난 6일 자신이 운영하는 제주 카페의 휴업 소식을 알리며 재정비에 나선다고 밝힌 바 있다.한편 이동건은 JTBC 새 예능 '이혼숙려캠프' MC로 발탁돼 오는 7월 시청자들과 만난다. 그는 2020년 배우 조윤희와 이혼했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr