가수 신지가 개구장애 진단을 받았다. / 사진=신지 SNS 캡처

가수 신지가 건강 상태를 확인하기 위해 한의원에 찾았다. / 사진='어떠신지?!?' 유튜브 영상 캡처

가수 신지가 오랫동안 앓아온 턱관절 질환을 고백했다.지난 8일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '자기야.... 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야....?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 신지가 남편 문원과 함께 한의원을 찾아 건강 상태를 점검받는 모습이 담겼다.제작진은 침 치료를 받던 신지에게 "턱관절도 안 좋지 않냐"고 물었다. 이에 신지는 "턱이 너무 갈려 가지고 한쪽에 턱 연골이 없다"며 "부정교합이 너무 심해 치료를 받았는데 잘 안된 것 같다"고 말했다. 이어 "나이가 들수록 입이 점점 안으로 말려 들어가고 있다. 잠결에 이를 갈면서 턱이 뒤로 밀려 나간 것"이라고 덧붙였다.한의사는 곧바로 신지의 턱 상태를 살폈다. 그는 "개구장애가 있다. 턱관절에 문제가 있으면 자율신경이 불안정해질 수밖에 없다"고 진단했다. 이에 신지는 "예전에 수술 이야기를 들은 적이 있는데 흉터가 남는다고 하더라"며 "그렇게 되면 활동을 못 하지 않나. 결국 수술을 포기했었다"고 밝혔다.이후 도수치료를 받은 신지는 만족감을 표현했다. 그는 "전문가다 보니 아픈 데를 딱딱 만져주시더라"며 "예전에 도수치료를 한창 받으러 다닐 때는 이상형이 도수치료 전문가였다"고 말해 웃음을 자아냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr