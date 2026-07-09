가수 신지가 오랫동안 앓아온 턱관절 질환을 고백했다.
지난 8일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '자기야.... 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야....?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 신지가 남편 문원과 함께 한의원을 찾아 건강 상태를 점검받는 모습이 담겼다.
제작진은 침 치료를 받던 신지에게 "턱관절도 안 좋지 않냐"고 물었다. 이에 신지는 "턱이 너무 갈려 가지고 한쪽에 턱 연골이 없다"며 "부정교합이 너무 심해 치료를 받았는데 잘 안된 것 같다"고 말했다. 이어 "나이가 들수록 입이 점점 안으로 말려 들어가고 있다. 잠결에 이를 갈면서 턱이 뒤로 밀려 나간 것"이라고 덧붙였다. 한의사는 곧바로 신지의 턱 상태를 살폈다. 그는 "개구장애가 있다. 턱관절에 문제가 있으면 자율신경이 불안정해질 수밖에 없다"고 진단했다. 이에 신지는 "예전에 수술 이야기를 들은 적이 있는데 흉터가 남는다고 하더라"며 "그렇게 되면 활동을 못 하지 않나. 결국 수술을 포기했었다"고 밝혔다.
이후 도수치료를 받은 신지는 만족감을 표현했다. 그는 "전문가다 보니 아픈 데를 딱딱 만져주시더라"며 "예전에 도수치료를 한창 받으러 다닐 때는 이상형이 도수치료 전문가였다"고 말해 웃음을 자아냈다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
지난 8일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '자기야.... 그동안 나한테 뭘 먹였던 거야....?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 신지가 남편 문원과 함께 한의원을 찾아 건강 상태를 점검받는 모습이 담겼다.
제작진은 침 치료를 받던 신지에게 "턱관절도 안 좋지 않냐"고 물었다. 이에 신지는 "턱이 너무 갈려 가지고 한쪽에 턱 연골이 없다"며 "부정교합이 너무 심해 치료를 받았는데 잘 안된 것 같다"고 말했다. 이어 "나이가 들수록 입이 점점 안으로 말려 들어가고 있다. 잠결에 이를 갈면서 턱이 뒤로 밀려 나간 것"이라고 덧붙였다. 한의사는 곧바로 신지의 턱 상태를 살폈다. 그는 "개구장애가 있다. 턱관절에 문제가 있으면 자율신경이 불안정해질 수밖에 없다"고 진단했다. 이에 신지는 "예전에 수술 이야기를 들은 적이 있는데 흉터가 남는다고 하더라"며 "그렇게 되면 활동을 못 하지 않나. 결국 수술을 포기했었다"고 밝혔다.
이후 도수치료를 받은 신지는 만족감을 표현했다. 그는 "전문가다 보니 아픈 데를 딱딱 만져주시더라"며 "예전에 도수치료를 한창 받으러 다닐 때는 이상형이 도수치료 전문가였다"고 말해 웃음을 자아냈다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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