배우 소지섭이 '김부장'에서 활약하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'김부장'이 7월 드라마 브랜드평판 1위를 차지했다. / 사진제공=한국기업평판연구소

SBS 금토드라마 '김부장'이 7월 드라마 브랜드평판 1위를 차지했다.한국기업평판연구소는 지난달 9일부터 국민들에게 사랑받는 드라마 21개의 브랜드 빅데이터 7059만2642개를 분석하여 소비자들의 브랜드 참여와 소통량, 미디어소비, 브랜드 확산량, 소비량을 측정했다.브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동분석을 하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표다.7월 드라마 브랜드평판 1위에는 배우 소지섭의 주연작 '김부장'이 이름을 올렸다, 2위는 SBS '멋진 신세계'(주연 임지연, 허남준), 3위는 JTBC '신입사원 강회장'(주연 이준영, 손현주), 4위는 넷플릭스 '참교육'(주연 김무열)이 차지했다.1위에 오른 '김부장'은 참여지수 2800만595, 미디어지수 1456만662. 소통지수 2026만535, 커뮤니티지수 2010만245, 시청지수 2040만18이 되면서 브랜드평판지수 1033만4054로 분석됐다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "드라마 브랜드평판 2026년 7월 브랜드 빅데이터 분석결과, 김부장 브랜드가 1위를 기록했다. 드라마 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 6월 드라마 브랜드 빅데이터 6640만5949개와 비교하면 6.30% 증가했다"고 말했다.이어 그는 "2026년 7월 드라마 브랜드평판 1위를 기록한 김부장 브랜드에 대한 링크분석에서는 '탄탄하다, 돌파하다, 흥행하다'가 높게 분석됐고, 키워드 분석에서는 '소지섭, 윤경호, 시청률'이 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 94.79%로 분석됐다"고 밝혔다.한편 '김부장'은 방영 4화 만에 최고 시청률 21.7%를 돌파하며 흥행을 이어가고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr