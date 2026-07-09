이준영이 '포핸즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

이준영이 '포핸즈'에 출연한다. / 사진제공=tvN

오는 21일 입대하는 배우 이준영이 '포핸즈'로 시청자들과 만난다.다음 달 29일 방송되는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 드라마다. 최근 전역한 배우 송강과 이준영이 호흡을 맞춘다.이준영은 뛰어난 음악적 재능을 지녔지만 팍팍한 현실 앞에서 피아노를 내려놓아야 했던 최정요 역을 맡았다. 어머니를 일찍 여의고 알코올 중독인 아버지를 돌보며 살아온 최정요에게 피아노는 가장 사랑했지만 가장 멀리해야 했던 꿈이었다.소년 가장으로 살아온 최정요는 어린 나이에 삶의 무게를 짊어지며 어떤 일이든 주저하지 않고 부딪치는 인물이다. 남의 시선이나 규칙에 얽매이기보다 자신의 방식대로 살아가며 학교에서는 자유분방한 학생으로 통한다. 그러나 동갑내기 피아니스트 강비오(송강 분)를 만난 뒤 그의 일상에도 변화가 찾아온다. 우연히 강비오의 공연을 본 최정요는 오랫동안 접어뒀던 피아노와 꿈을 다시 떠올리게 된다.이후 다시 피아니스트의 꿈을 품게 된 최정요는 한국예술고등학교로 전학을 가게 되고, 공연장에서 연주자와 관객으로 스쳐 지나갔던 강비오와 같은 반 친구로 만나게 된다. 서로 다른 삶을 살아온 두 사람이 학교에서 어떤 관계를 만들어갈지 관심이 쏠린다.'포핸즈'는 8월 29일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr