배우 유해진과 장항준 감독이 게임 '열혈강호: 넥스트'의 광고 모델로 발탁됐다./사진제공=킹넷

배우 유해진과 장항준 감독이 게임 '열혈강호: 넥스트'의 광고 모델로 발탁됐다./사진제공=킹넷

배우 유해진과 장항준 감독이 게임 '열혈강호: 넥스트'의 광고 모델로 발탁됐다.9일 '열혈강호: 넥스트' 공식 유튜브 채널과 네이버 게임 라운지를 통해 유해진, 장항준 감독이 함께한 광고 영상이 공개됐다.이번 영상은 유해진과 장항준 감독이 제작발표회를 여는 콘셉트로 제작됐다. 영화 '왕과 사는 남자'에서 호흡을 맞춘 두 사람의 케미스트리를 바탕으로 실제 차기작을 발표하는 듯한 분위기를 연출했다.두 사람은 기자들의 질문에 답하며 차기작을 소개한다. 쏟아지는 플래시 세례 속에서 진중한 표정으로 작품을 설명하는 모습은 실제 영화 제작발표회를 떠올리게 하며 몰입감을 높인다. 영상 말미에는 두 사람이 소개한 차기작의 정체가 게임이라는 반전이 공개된다. 예상치 못한 전개로 웃음을 자아내는 동시에 정식 출시를 앞둔 게임에 대한 궁금증도 더한다.장항준 감독이 연출한 영화 '왕과 사는 남자'는 유해진과 박지훈이 주연을 맡아 누적 관객 수 1690만 명을 기록했다. 이번 광고 역시 당시 호흡을 맞춘 유해진과 장항준 감독이 다시 뭉쳐 관심을 끈다. 천만 배우 타이틀을 거머쥔 박지훈은 최근 광고 9개 모델로 발탁되며 활약을 이어가고 있지만, 이번 게임 광고에는 함께하지 않았고 유해진과 장항준 감독이 모델로 나섰다.유해진과 장항준 감독이 광고 모델로 발탁된 '열혈강호: 넥스트'는 최근 첫 OST 'RISE AGAIN(라이즈 어게인)'을 공개했다.[사진제공 = 킹넷]이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr