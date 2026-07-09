가수 김장훈이 평생 운전면허를 따지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '비보티비'

가수 김장훈이 평생 운전면허를 따지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '비보티비'

가수 김장훈이 평생 운전면허를 따지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다./ 사진=유튜브 채널 '비보티비'

가수 김장훈(63)이 평생 운전면허를 따지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다.8일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '화나도 직업병은 못 참지 싸울 때도 튀어나오는 직업병 자랑대회'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 송은이와 김숙은 전화 연결을 통해 김장훈과 근황을 나눴다.송은이가 "오빠 면허 없지 않냐"고 묻자 김장훈은 "맞다. 면허 없다"며 "근데 다들 취소된 걸로 알더라"고 농담해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 택시와 지하철 등 대중교통을 주로 이용하고 있다며 "불편한 건 없다"고 말했다. 김숙이 "콜밴이나 택시비가 비싸지 않냐"고 묻자 "차값보단 싸겠지"라고 재치 있게 받아쳤다. 이에 송은이가 "오빠가 기부를 200억 원 한 사람인데 택시비가 없겠냐"고 하자 김장훈은 뜻밖의 일화를 털어놨다.그는 "진짜 급체했는데 택시비가 없어서 응급실에 못 간 적이 있다"고 고백했다. 이어 "나는 카드도 없다. 카드를 만들려고 했더니 조건이 안 된다고 하더라. 웬만하면 가수라고 해줄 법도 하지 않냐"고 말해 놀라움을 안겼다. 김숙이 "왜 안 되냐"고 묻자 김장훈은 "예전에 연체나 여러 가지 문제가 있었다"고 솔직하게 답했고, 송은이는 "신용이 좋지는 않나 보다"라고 받아쳤다.김장훈은 현재도 현금을 사용하고 있다며 "그때 현금이 천몇백 원밖에 없었다. 매니저를 부르기에는 (매니저도) 가정이 있는데 오라고 하기 뭐해서 그냥 아침까지 기다렸다"고 당시를 떠올렸다.이어 면허를 따지 않은 이유에 대해서는 "고등학교를 중퇴하고 집을 나와 살면서 내 주제에 차가 생길 거라고 상상도 못 했다"며 "차를 가질 만한 수준이 됐을 때는 귀찮기도 했고 바빴다"고 밝혔다.그러면서 "면허가 없는 게 어떻게 보면 나의 약점이자 강점"이라며 "차에 대해서는 문제를 일으킬 수가 없다. 내가 여러 가지 문제를 일으켰는데 자동차에 대해서는 자유롭다"고 셀프 디스를 해 웃음을 자아냈다.김숙이 "여자친구와 제주도에 가면 여자친구가 운전하는 거냐"고 묻자 김장훈은 "맞다. 둘 중 한 명만 면허가 있으면 되는 것 아니냐. 그래서 내가 안 따는 것"이라고 답했다.이어 "나는 지하철을 타면 되고 여자친구는 좋은 차를 타면 된다"고 말했고, 김숙이 "그래도 매번 여자친구가 운전하면 미안하지 않냐"고 하자 "아니다. 1억 원짜리 차를 탔으니 그 정도는 감수해야 한다"며 "내가 차를 사준다"고 말해 웃음을 안겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr