이인권이 돌직구 플러팅을 날린다./사진제공=SBS

이인권이 돌직구 플러팅을 날린다./사진제공=SBS

SBS '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'에서 이인권이 ‘인기녀’ 최정윤에게 이상형 닮은꼴 플러팅을 한다.9일 오후 9시 방송되는 ‘합숙 맞선2’ 3회에서는 앞서 맞선남의 엄마들이 선택한 엄마픽 데이트가 펼쳐진다. ‘미인대회 아카데미’를 운영중인 최정윤이 이인권, 강신우와 2대 1 데이트에 나선다.이인권은 최정윤과의 첫 데이트에 적극적으로 호감을 보인다. 그는 미스코리아 출신인 최정윤에게 “배우 공승연을 닮은 것 같다”라며 속마음을 내비치더니 이어진 이상형 토크에서 “제 이상형은 공승연이다”라고 돌직구를 날린다. 최정윤은 “돌직구를 던지셨는데, 어떤 분인지 더 궁금해졌다”라며 이인권에 대한 호기심을 보인다.최정윤이 자신의 이상형임을 밝히기 위한 이인권의 빌드업에 3MC들은 감탄을 터트린다. 이요원은 “갑자기 훅 들어와서 설레. 부담스럽지도 않고 담백한 플러팅”이라며 입을 다물지 못한다. 서장훈은 “센스가 있다”라며 호감을 표현한 이인권의 센스 넘치는 화법에 리스펙을 보낸다.한편, 이이권은 고려대학교 출신으로, 2017년에 SBS 아나운서로 입사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr