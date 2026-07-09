그룹 카드/사진제공=알비더블유(RBW), DSP미디어

혼성 그룹 카드(KARD)가 틀에 박힌 일상에서 벗어나 일탈하는 재밌는 연출로 시선을 끌었다.카드(비엠, 제이셉, 전소민, 전지우)는 최근 공식 SNS를 통해 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'의 첫 번째 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진 속 카드는 레트로 무드의 오피스 공간을 배경으로 4인 4색 유니크한 오피스룩을 선보여 눈길을 끌었다. 브로치, 벨트, 네일 등 화려한 액세서리를 매치해 스타일리시한 매력을 배가했다.특히, 네 멤버는 서류를 흩날리는 등 자유분방한 모습으로 일상 속의 일탈을 표현했다. 이들은 답답한 공간을 탈피하기 위한 반항적인 에너지를 장난기 어린 표정으로 녹여내 궁금증을 더했다.정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'는 카드가 지난 2024년 8월 발매한 미니 7집 'Where To Now? (Part.1 : Yellow Light)'의 연장선에 있는 앨범이다. Part.1에서 '어디로 향하는가?'라는 질문을 던졌다면, Part.2에서는 수많은 방황 끝에 도달한 진실의 메시지를 풀어내며 시리즈의 대미를 장식할 예정이다.한편, 카드는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 1집 'Where To Now? (Part.2) : NOWHERE'를 발매한다. 이어 카드는 8월 8일 서울 강남구 가빈아트홀에서 월드투어 'KARD 2026 WORLD TOUR 'NOW HERE' IN SEOUL'의 포문을 연다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr