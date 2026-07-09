BABYMONSTER "I LIKE IT" Music Video / YG Entertainment

BABYMONSTER "I LIKE IT" Music Video Still / YG Entertainment

그룹 베이비몬스터(BABYMONSTER)가 수록곡 'I LIKE IT'(아이 라이크 잇) 뮤직비디오 공개와 후속곡 'MOON'(문) 뮤직비디오 예고에 힘입어 케이팝잇 보드(K-POPIT Board) 글로벌 랭킹 정상을 차지했다.글로벌 K팝 데이터 분석 지표인 케이팝잇 보드에 따르면, 베이비몬스터는 7월 9일 기준 글로벌 라이즈 차트에서 파워 인덱스(PWR_GL) 63점을 기록하며 1위에 올랐다. 파워 인덱스는 음원 차트 성적, SNS 활동량, 언론 보도 등을 종합해 아티스트의 상승세를 실시간으로 측정하는 지표다.지난 6일 공개된 'I LIKE IT' 뮤직비디오는 컨트리 풍의 기타 리프와 밝은 보컬이 어우러진 댄스곡 분위기를 담아냈다. 요트, 정원, 수영장, 아이스크림 가게 등을 배경으로 여름 콘셉트를 연출한 것이 특징이다.뮤직비디오는 가사 내용을 바탕으로 편지를 발견하거나 풍등을 날리는 등 청춘의 이야기를 시각화했다. 베이비몬스터는 곡의 경쾌한 분위기에 맞춰 한층 가벼워진 퍼포먼스를 선보였다.이번 영상은 타이틀곡 'CHOOM'(춤)과 선공개 싱글 'SUGAR HONEY ICE TEA'(슈가 허니 아이스 티)에 이어 세 번째 미니앨범 '[CHOOM]'에서 세 번째로 공개된 뮤직비디오다. 베이비몬스터는 영상 후반부에 앨범의 인트로 트랙인 'MOON'의 뮤직비디오 예고 화면을 배치하기도 했다.한편 베이비몬스터는 서울에서 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM]'의 포문을 열었으며, 7월 8일과 9일 일본 고베에서 투어 일정을 진행했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr