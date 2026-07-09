이선민이 세미 누드 화보를 공개했다./사진=이선민 SNS

이선민이 세미 누드 화보를 공개했다./사진제공=MBC

개그맨 이선민이 세미 누드 화보에 자부심을 보였다.지난 8일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연한 ‘웃음 크리에이터 크루, 웃크크’ 특집으로 꾸며졌다.이날 최고의 1분은 이선민이 ‘확신의 기혼상’ 타이틀을 만들어준 김구라에게 감사 인사를 전한 장면으로, 순간 최고 시청률 5.6%를 기록했다.이선민은 ‘라디오스타’가 낳은 ‘확신의 기혼상’으로 금의환향했다. 1년 반 만에 다시 ‘라스’를 찾은 그는 첫 출연 이후 MBC 프로그램을 한 바퀴 돌 줄 알았지만, 1년 동안 아무 섭외가 없어 서운했다고 밝혔다. 그러나 시간이 흐른 뒤 ‘확신의 기혼상’ 타이틀이 알고리즘을 타며 화제를 모았고, ‘놀면 뭐하니?’, ‘나 혼자 산다’ 등에 출연하며 대세 행보를 이어가고 있다고 말했다.김구라는 과거 조세호가 ‘프로불참러’로 뒤늦게 화제를 모은 일화를 언급하며 이선민의 ‘확신의 기혼상’ 역시 자신이 시작점에 있었다고 너스레를 떨었다. 제작진이 이선민 섭외를 위해 두 달을 기다렸다는 이야기가 나오자, 그는 제작진을 향해 90도 인사했다.DM으로 쏟아지는 여성 팬들의 구애도 공개됐다. 이선민은 요즘 결혼하고 싶다는 메시지가 많이 온다며, 자기소개서 같은 이력서부터 궁합 결과, 자녀 계획까지 담긴 메시지를 받는다고 밝혔다. 단순 팬 메시지를 넘어 결혼 정보 회사를 방불케 하는 체계적인 내용에 깜짝 놀랐다고 고백했고, 계정에 들어가 본 적도 있다고 밝혔다.김영희도 이선민을 ‘현시점 가장 핫한 싱글남’으로 꼽으며 적극 추천에 나섰다. 그는 개그우먼 후배들에게 이선민과의 결혼을 권하고 싶다고 밝히며, 이선민을 자신의 영화에 출연시키고 싶다는 남다른 캐스팅 제안까지 건넸다.이선민은 ‘신흥 정자왕’ 타이틀로도 존재감을 뽐냈다. 김구라에게 먼저 수치를 제시해달라고 요청한 그는, 자신은 1ml당 1억 9000만 마리라고 밝히며 김구라를 압도했다. 이선민은 정자 영상을 원룸에 40명이 바글바글한 느낌으로 비유했다.세미 누드 화보 근황도 공개됐다. 이선민은 최근 유명 잡지 화보에서 속옷만 입고 몸을 보여달라는 요청을 받았고, 결과물이 멋있게 담겨 개인적으로 만족했다고 밝혔다. 사진을 본 MC들과 출연자들은 “멋있다”, “몸에 대한 자부심이 있다”라며 감탄했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr